الكويت تعلن تعافي 5 مصابين من كورونا

2020/03/21 | 10:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الكويت، اليوم السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس".

وأشار الوزير الكويتي إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة.

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