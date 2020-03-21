السليمانية: لا خروقات للحظر بالمصائف .. اربيل تحذر بشدة قاصدي المتنزهات

2020/03/21 | 10:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جدد محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم السبت دعوته للسكان بضرورة ملازمة منازلهم واتباع التعليمات والارشادات الصحية الصادرة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدان ان قرار فرض حظر التجوال يسير بشكل جيد.

وقال ابو بكر في بيان اليوم ان قرار فرض حظل التجوال ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية يسير بشكل جيد جدا.

واضاف انه لا توجد اية خروقات مخالفات في اماكن التنزه والمصائف.

وقررت السلطات في الاقليم الغاء مظاهر الاحتفال بأعياد نوروز ورأس السنة الكوردية من اجل احتواء فيروس كورونا بعد تسجيل عشرات الاصابات وحالة وفاة.

من جهتها اصدرت قائممقامية محافظة اربيل اليوم تحذيرا شديد اللهجة الى من يقصد المتنزهات، مؤكدة انها ستحجز عجلات المخالفين.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان قد فرضت يوم الجمعة الماضي 48 ساعة حظر للتجوال في محافظتي اربيل والسليمانية، وبعدها مددت الحظر لـ72، ولتقوم وللمرة الثالثة على تمديد الحظر خمسة ايام اخرى الى يوم 23/3/2020 على ان يشمل محافظات الاقليم كافة.

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