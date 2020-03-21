صحة واسط توضح سبب تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في ناحية شيخ سعد

2020/03/21 | 10:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت دائرة صحة محافظة واسط، اليوم السبت، أن سبب تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، في ناحية شيخ سعد، هو التهاون في تنفيذ التعليمات الصادرة من خلية الأزمة المركزية أو المحلية.

وقال معاون مدير عام صحة واسط سعدون الأمير في تصريح "للمربد"، إنه "تم غلق ناحية شيخ سعد بالكامل ومنع دخول وخروج المواطنين مع توجه فريق طبي أجرى عملية الفحص والمتابعة للملامسين للحالة الموجبة".

واكد "عدم وجود تعاون مع الجهات المختصة حيث يوجد 35 حالة ملامسة ترفض الخضوع الى الحجر الصحي في المستشفيات حيث تم متابعتهم من قبل القوات الأمنية والشرطة لمنع خروجهم واختلاطهم".

وأوضح الأمير، أن "التوقعات التي أشارت إلى إصابة 500_1000 حالة هو رقم تخميني بسبب عدم التزام المواطنين، وذهابهم إلى الزيارة الرجبية بوفود كبيرة ووجود عدد كبير من المواكب في ناحية شيخ سعد".

ولفت إلى أن "الحالات التراكمية المسجلة بالمجمل في محافظة واسط هي 6 حالات كانت الحالة الأخيرة المسجلة هي ابن احد المصابين والذي توفي نتيجة الإصابة".

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