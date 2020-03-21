باحثة أميركية: ترامب يحاول احتكار عقاقير علاج كورونا

2020/03/21 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الباحثة في الشؤون الأميركية، عبير الكايد، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”الانتهازي” والتاجر الذي لا يكترث لأرواح الإنسان، مشيرة إلى أنه يحاول احتكار عقاقير علاج كورونا.وقالت إن “ترامب يحاول احتكار عقاقير العلاج لفايروس كورونا من خلال محاولته شراء العلاج المكتشف في المختبرات الالمانية”.وأضاف أن ” الدراسات اثبتت ان هذا الفايروس غير […]

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