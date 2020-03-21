الاستخبارات تستولي على مخبأ للعبوات والأعتدة في الفلوجة بالانبار

2020/03/21 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استولت الاستخبارات العسكرية على مخبأ للعبوات والأعتدة في الفلوجة بالانبار .وذكر بيان للمديرية ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة والاعتدة في حي الشهداء بالفلوجة وتضبط بداخله ١٠ عبوات ناسفة ، ٦٥ مسطرة تفجير ، وصفائح متفجرات وقنابر هاون مختلفة الانواع والاحجام وصواريخ […]

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