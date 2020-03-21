2020/03/21 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طارق_بشري مدخل أولي في مبتدي القول، هذا القول الذي هو قولنا، ليس معني بتقديم او سرد- بهذا الشكل أو ذاك- المنتوج الفلسفي والنظري لأفكار أنطونيو غرامشي.
إنما هو محاولة اولية في اتجاه التفكير الجمعي معا– معا نحن المعنويون( باكتمال) (ثورة) ديسمبر الي نهايات ملموسة-بالطبع -طبع الثورات التاريخية في كوكبنا الأرضي - ليس هناك ثورة اي ثورة يقال انها قد اكتملت اكتمالها النهائي.
هي م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طارق بشري - غرامشي و نحن: نحو اكتمال (ثورة) ديسمبر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إنما هو محاولة اولية في اتجاه التفكير الجمعي معا– معا نحن المعنويون( باكتمال) (ثورة) ديسمبر الي نهايات ملموسة-بالطبع -طبع الثورات التاريخية في كوكبنا الأرضي - ليس هناك ثورة اي ثورة يقال انها قد اكتملت اكتمالها النهائي.
هي م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طارق بشري - غرامشي و نحن: نحو اكتمال (ثورة) ديسمبر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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