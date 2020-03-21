طارق بشري - غرامشي و نحن: نحو اكتمال (ثورة) ديسمبر

2020/03/21 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_بشري مدخل أولي في مبتدي القول، هذا القول الذي هو قولنا، ليس معني بتقديم او سرد- بهذا الشكل أو ذاك- المنتوج الفلسفي والنظري لأفكار أنطونيو غرامشي.إنما هو محاولة اولية في اتجاه التفكير الجمعي معا– معا نحن المعنويون( باكتمال) (ثورة) ديسمبر الي نهايات ملموسة-بالطبع -طبع الثورات التاريخية في كوكبنا الأرضي - ليس هناك ثورة اي ثورة يقال انها قد اكتملت اكتمالها النهائي.هي م......

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