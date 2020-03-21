جهاد عقل - 95 عاما على تأسيس أول تنظيم نقابي عربي فلسطيني

2020/03/21 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل يصادف يوم 21/3 الذكرى الـ 95 لتأسيس اول تنظيم نقابي في فلسطين، وبهذه الذكرى نقوم بإستعراض تلك المرحلة وكيفية تاسيس هذا التنظيم النقابي الفلسطيني، في ظل الاحتلال البريطاني.واجهت الطبقة العاملة الفلسطينية ومنذ مرحلة الإحتلال التركي او العُثماني لفلسطين، الإستغلال وفقدان إمكانية التنظيم بسبب قوانين المُحتل التي تمنع تشكيل نقابات عمالية، وبالرغم من قيام البعض من المؤرخين بالقول بعدم وجود ط......

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