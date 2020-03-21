حملة وعي تعفر مقر اللواء 27 للحشد للوقاية من فايروس كورونا

2020/03/21 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت حملة وعي للحشد الشعبي، السبت، مقر اللواء 27 للمهمات الخاصة للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه ” ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد شرع اللواء 27 بالتعاون مع الدفاع المدني بحملة تعفير وتعقيم للواء المركزي للوقاية من فايروس كورونا “، لافتا الى ان “الحملة

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