تشكيل خلية أزمة نيابية لبحث خارطة طريق لمواجهة كورونا

2020/03/21 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن عضو لجنة خلية الازمة النيابية ، عبد عون العبادي، اليوم السبت، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، مبينا ان جدول الاعمال اللجنة سيتضمن وضع خارطة طريق واليات عمل خلية الازمة الحكومية ومراقبة أداء عملها.وقال العبادي، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن […]

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