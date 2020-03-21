للتقليل من خروج المواطنيين.. صلاح الدين تغلق محطات الوقود الاهلية

2020/03/21 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين اعلنت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، عن اغلاق محطات الوقود الاهلية للتقليل من خروج المواطنيين.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها “قررت اغلاق محطات الوقود الاهلية للتقليل من خروج المواطنيين خلال تطبيق حظر التجوال”.واضافت ان “المحافظة لم تشهد لغاية الان اي تسجيل بالاصابات […]

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