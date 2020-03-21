2020/03/21 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير يحذر: تخوف العلماء من إصابات خفية بفيروس كورونا ينذر بخطر قادم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 10:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير يحذر: تخوف العلماء من إصابات خفية بفيروس كورونا ينذر بخطر قادم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير يحذر: تخوف العلماء من إصابات خفية بفيروس كورونا ينذر بخطر قادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).