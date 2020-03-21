أمانة بغداد تعلن التحضير لحملة كبرى لتعفير جميع الأبنية التابعة لها

2020/03/21 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن التحضير لحملة كبرى لتعفير جميع الأبنية التابعة للامانة.وقالت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنها “تحضر للقيام بحملة كبرى لتعفير وتعقيم جميع المباني ومقرات الدوائر التابعة لامانة بغداد من خلال استلام كمية من المطهرات والمعقمات التي ستقوم بتوزيعها على ملاكاتها البلدية لتباشر الأخيرة […]

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