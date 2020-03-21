بعد اغلاق السوق العراقية امام بيضها.. تركيا تتجه لدول الخليج

2020/03/21 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت تركيا تتجه لبعض دول الخليج لتصدير البيض اليها بعد اغلاق السوق العراقي أمام البيض المستورد.

وذكرت وكالة الاناضول التركية نقلا عن رحمي قولا، رئيس اتحاد مصدري البيض في ولاية باليكسير التركية إن "قيمة الصادرات الشهرية من البيض إلى دول الخليج تبلغ حاليا نحو 4 ملايين دولار".

وأوضح أن "مصدري البيض يرسلون 60 شاحنة تقريبا أسبوعياً إلى دول الخليج تصل قيمتها مليون دولار".

وأكد "قولا" حرص المصدرين على إيجاد المزيد من الأسواق البديلة لتعويض الفراغ الذي تسبب به اغلاق السوق العراقي.

وأشار الى أن "منتجي البيض في تركيا توجهوا لتعزيز صادراتهم إلى دول الخليج، مثل قطر والإمارات وسلطنة عمان، إثر إغلاق السوق العراقي أمام البيض المستورد".

وفي حزيران الماضي، قررت الحكومة العراقية حظر استيراد البيض من تركيا، فيما قال اتحاد الغرف الزراعية التركي إن العراق كان يستورد (قبل الحظر) 85 بالمئة من صادرات تركيا من البيض.





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