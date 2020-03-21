كورونا يرهق الطيران المدني.. شركة بريطانية أحدث الضحايا

2020/03/21 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة إيزي جت البريطانية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة، الجمعة، أنها ستوقف معظم طائراتها من يوم الثلاثاء في ظل القيود المفروضة على حركة السفر من أجل منع انتشار فيروس كورونا.وذكرت شركة الطيران أنها ستسير رحلات لإعادة العملاء إلى أوطانهم على مدى عطلة نهاية الأسبوع وأنها تتوقع الانتهاء منها بحلول يوم الاثنين، […]

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