استنفار واسع للتصدي لـ “كورونا” في شوارع وأحياء دمشق

2020/03/21 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على السلامة العامة بدأت محافظة دمشق أمس بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حملة تعقيم واسعة عبر سيارات خاصة مزودة بمواد تعقيم ابتداءً من ساحة يوسف العظمة وسط دمشق عبر أربعة صهاريج وعدد من الشاحنات وضعت عليها خزانات مياه محملة بمواد تعقيم وتستمر الحملة عدة أيام […]

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