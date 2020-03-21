تعزيزات من الجيش تصل السيطرات الخارجية بالبصرة لتشديد الحظر

2020/03/21 | 10:55 - المصدر: سومر نيوز

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البصرة :سومر نيوز

افاد مصدر امني في قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت بوصول تعزيزات من قوات الجيش في البصرة إلى السيطرات...

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