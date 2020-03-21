الخارجية الأميركية ترفض اعتبار الزرفي “مدعوما” من واشنطن

2020/03/21 | 10:55 - المصدر: سومر نيوز

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ترجمة:سومر نيوز

رفض مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر، السبت، اعتبار رئيس الوزراء المكلف عدنا...

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