سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

2020/03/21 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة سنغافورة، اليوم السبت، عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الصحة قولها، إن “سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا صباح اليوم السبت”.وقال وزير الصحة جان كيم يونج للصحفيين “أعلم أن […]

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