الدهلكي يدعو التجارة لتوزيع حصتيّ غذائية بشكل فوري لجميع العوائل

2020/03/21 | 10:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، اليوم السبت، وزارة التجارة لتوزيع حصتين غذائيتين بشكل فوري لجميع العوائل وخاصة اصحاب الدخل اليومي المحدود.

وقال الدهلكي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الاجراءات المتبعة احترازيا لاحتواء وباء كورونا ورغم اهميتها، الا انها اثرت بشكل كبير على شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود".

وبين ان "تلك الاجراءات نعتقد انها قد تستمر لفترة طويلة وذلك لضمان عدم خروج الوباء عن السيطرة والحفاظ على سلامة المواطنين".

واضاف الدهلكي، ان "الجهات المعنية وخاصة وزارة التجارة، وضمن الدعم اللوجستي واجراءات التقليل عن الضغوط على العوائل فهي مطالبة بالاطلاق الفوري لحصتين غذائية يتم توزيعها بشكل عاجل على جميع وكلاء البطاقة التموينية".

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