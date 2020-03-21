القبض على 3 متهمين بقضايا جنائية مختلفة في الديوانية

2020/03/21 | 10:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام في الديوانية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بالسرقة يبلغ من العمر ٢٤ سنة بعد جمع المعلومات عنه من قبل المصادر الخاصة".

وأضافت إن "سيطرة عفك القت القبض على شخصين الأول من سكنة محافظة البصرة وجد بحوزته أثناء تفتيشه من قبل أفراد السيطرة كمية من الحبوب المخدرة نوع قبرصي في حين عثر بحوزة المتهم الآخر الذي يسكن الديوانية كمية من الحبوب المخدرة نوع وردي".

واكدت القيادة انه "تم ارسالهم إلى شعبة مكافحة المخدرات للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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