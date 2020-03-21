مصدر امني: وصول تعزيزات من قوات الجيش لتشديد حظر التجوال في البصرة

2020/03/21 | 11:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة افاد مصدر امني في قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، بوصول تعزيزات من قوات الجيش في البصرة إلى السيطرات الخارجية لتشديد حظر التجوال ومنع دخول الوافدين والمركبات إلى المحافظة.وقال المصدر، إن” قيادة عمليات البصرة أرسلت قوات من الجيش معززة بآليات عسكرية وتم فرض منع دخول الوافدين إلى المحافظة بنسبة 100%، مع بقاء […]

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