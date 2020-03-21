الحداد يهنئ بأعياد نوروز الخالدة ويدعو المواطنين الى الإحتفال في منازلهم وضرورة الإستمرار بإجراءات الوقاية من كورونا الخطير

2020/03/21 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد باعتراز كبير أزكى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى الشعب الكوردي في كوردستان والشعب العراقي بعامة بمناسبة أعياد نوروز الخالدة ورأس السنة الكوردية وفصل الربيع وعيد الشجرة.الحداد وفي هذه المناسبة القومية للشعب الكوردي دعا المواطنين للإحتفال في منازلهم مع أفراد الأسرة في أجواء عائلية

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