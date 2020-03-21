محافظ الديوانية يحدد غرامة من يكسرون حظر التجوال بـ 100 ألف دينار

2020/03/21 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

حدد محافظ الديوانية، زهير الشعلان، السبت، غرامة من يكسرون حظر التجوال في المحافظة بـ 100 ألف دي...





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