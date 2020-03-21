2020/03/21 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كركوك

اعلنت محافظة كركوك، السبت (21 آذار 2020)، غلق محطات الوقود ومداخل المحافظة مع تشديد الاجراءات بقررات حظر التجوال، ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم.وقالت قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من اجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين في محافظة كركوك، وحسب توجيهات خلية الازمه في المحافظة وكركوك الفريق الركن سعد علي عاتي الحربية غلق جميع مداخل ومخارج المحافظة وغلق جميع محطات الوقود، بصورة عامة ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم والى اشغار اخر".واضاف البيان أن "قيادة العمليات المشتركة في المحافظة اكدت على تشديد الاجرءات في قرار حظر التجوال".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس (5 اذار 2020)، مغادرة شخصين الحجر الصحي بعد التأكد من عدم إصابتهما بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، إن "هناك سبعة مرضى في مستشفى الفرات تأكدت إصابتهم بفايروس كورونا"،

بغداد اليوم_ المثنى

كشف مجلس محافظة المثنى، الثلاثاء، حقيقة منع عدد من الكرد من زيارة المقابر الجماعية المكتشفة مؤخراً داخل مناطق المحافظة.

وقال عضو المجلس عاجل كاظم لـ(بغداد اليوم)، ان "ما قيل عن وجود منع للكرد لدخول المحافظة من القا

بغداد اليوم - ديالى

نشرت مديرية الدفاع المدني في ديالى، الخميس، 07 شباط، 2019، تسجيلاً لصافرات انذار تعتزم إطلاقها في ’’الكوارث’’.

وقالت المديرية في منشور على صفحتها بالفيس بوك تابعته (بغداد اليوم)، أنه "نسترعي انتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كركوك تغلق محطات الوقود ومداخل المحافظة وتشدد إجراءات حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كركوك تغلق محطات الوقود ومداخل المحافظة وتشدد إجراءات حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).