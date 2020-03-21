صحة النجف تعلن شفاء اثنين من المصابين بكورونا ومغادرتهما المستشفى اليوم

2020/03/21 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت (21 آذار 2020)، شفاء شخصين من المصابين بفايروس كورونا وسيغادرون مستش...





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