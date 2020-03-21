اليابان تسجل أكثر من 1000 إصابة بكورونا

2020/03/21 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم السبت، أن اليابان سجلت حتى الآن 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، انتقلت محليا.وقالت هيئة الإذاعة إن عدد المصابين سيرتفع إلى 1728 مصابا إذا تم ضم 712 حالة إصابة من السفينة السياحية التي رست قرب طوكيو الشهر الماضي.ورغم أن العدد ما زال في تزايد مستمر، إلا أن […]

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