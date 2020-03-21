2020/03/21 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جيفري كمب يوم الاثنين 16 مارس، ترأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤتمراً في البيت الأبيض، ولأول مرة أظهر أنه يدرك الحجم الخطير لتفشي وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.إذ أعلن عن حزمة من السياسات والإجراءات الجذرية من أجل احتواء الفيروس، مؤكداً على أنه يعي التداعيات الخطيرة لذلك على الاقتصاد الأميركي، مثل احتمالات ركودٍ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختبار ترامب الحاسم.. جيفري كمب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختبار ترامب الحاسم.. جيفري كمب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).