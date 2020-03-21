العمل النيابية توضح حقيقة تأجيل دفع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/03/21 | 11:26 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أوضحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، السبت، ماشياع حول تأجيل دفع رواتب شبكة الحماية الاجتما...

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