مصدر: 216 نائبا سيصوتون بالثقة للمكلف عدنان الزرفي

2020/03/21 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف مصدر مطلع أن هناك 216 نائبا مستعدون للتصويت بالثقة على المكلف برئاسة الحكومة الجديدة عدنان الزرفي.وتوقع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان النواب الذين يمكن ان يصوتوا للزرفي هم ( سائرون ٥٠ صوتا،والنصر ٢٥ صوتا،والقوى العراقية ٤٠ صوتا،والتحالف الكردستاني ٣٩ صوتا،والقائمة العراقية ٢١ صوتا،والحكمة ١٥ صوتا،وتغيير ٨ أصوات،والجيل الجديد ٣ أصوات،و […]

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