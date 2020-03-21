هيئة السياحة في دوكان تغلق الطرق المؤيدة اليه

2020/03/21 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية اعلن مدير هيئة السياحة في قضاء دوكان ريزين رؤوف، اليوم السبت، عن اغلاق جميع الطرق الرئيسية والفرعية ووضع نقاط تفتيش في مداخل ومخارج القضاء.وقال رؤوف، إن “اغلاق الطرقات يأتي التزاما بالتعليمات الصحية للوقاية من فايروس كورونا”، مؤكدا “عدم صحة الانباء التي تحدثت عن توجه المواطنين الى متنزهات دوكان للاحتفال بقدوم عيد […]

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