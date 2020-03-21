2020/03/21 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد فرضت حكومة الديوانية غرامة تبلغ 100 الف دينار على كل مخالف لاجراءات حظر التجوال .وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في بيان ” لغرض الوقاية من فايروس كورونا والحد من العدوى له تقرر فرض غرامة 100 الف دينار تأخذ من المخالف انياً.واضاف ” وتقرر ايضا غلق 50 % من محطات الوقود […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرامة 100 الف دينار على من يخالف الحظر في الديوانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرامة 100 الف دينار على من يخالف الحظر في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).