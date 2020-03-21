الجربا يدعو الكتل “الشيعية” الى حسم امرها بشأن المرشح لرئاسة الوزراء

2020/03/21 | 11:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا النائب احمد مدلول الجربا الكتل الشيعية الى حسم اختيار رئيس وزراء للبلد،مؤكدا ان هذا الامر “لايحتمل التأخير، بسبب اوضاع بلدنا الداخلية ومشكلة فايروس كورونا ،وايضاً الوضع الاقليمي من ناحية هبوط اسعار النفط” وخاطب الجربا الكتل الشيعية،اليوم السبت، بالقول “اتمنى ان تجلسوا على طاولة واحدة وتحسموا موقفكم وعلى وجه السرعة من جدلية تكليف السيد […]

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