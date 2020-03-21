رئيس رابطة الدوري المكسيكي يلتحق بضحايا كورونا

2020/03/21 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

التحق إنريكي بونيا، رئيس رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم،اليوم السبت، إلى ضحايا فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن في بيان إصابته بالمرض.

وأصدر بونيا بيانا، ، قال فيه: "أود أن أخبركم بأن نتيجة اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها جاءت إيجابية".

وأضاف: "حتى الآن ورغم الاختبارات لا أشعر بأعراض خطيرة، وسأظل في الحجر وفقا لتوصيات وزارة الصحة".

وجاء إعلان بونيا عن إصابته بعدما أعلنت الحكومة المكسيكية وجود 203 حالات إصابة بكورونا المستجد.

ويعد بونيا ثاني فرد في رابطة الدوري المكسيكي يعلن إصابته بالمرض بعد الإسباني ألبرتو ماريرو رئيس نادي أتلتيكو سان لويس.

يذكر أن رابطة الدوري المكسيكي أعلنت، الأربعاء، أنها لم تحدد موعدا بعد لاستئناف أنشطتها التي تم تعليقها للحد من تفشي كورونا.

بغداد اليوم - بغداد

خصصت وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة، (20 آذار 2020)، المباني الفندقية بالمدينة الرياضية في البصرة الى الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تنفيذا لتوجيهات

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا سانتاندير” رسمياً أنها ستبدأ حملة خيرية وهي تحد إلكتروني بين جميع أندية الليغا في لعبة fifa20، وسيتم التبرع بمكاسب الحملة لمقاومة مرض كورونا.

ومن المعروف أن الدوري الإسب

بغداد اليوم- متابعة

نعى الاتحاد الجزائري للجودو المصارع الأسبق عثمان تيجاني، الذي توفي الخميس، متأثرا بإصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبات تيجاني "47 عاما" أول رياضي جزائري وعربي يذهب ضحية وباء كورونا التي تسبب بوفا

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