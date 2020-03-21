مسؤول بالصحة يوضح التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا في الرصافة ببغداد

2020/03/21 | 11:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، بأن عدد الحالات التي أثبتت التحاليل المختبرية إصابتها بمرض الكورونا هي حالة لحد الان، وتم شفاء ١٠ منها والحمد لله وحالة وفاة واحدة.وكان التوزيع الجغرافي الوبائي للحالات كما يلي ١.امرأة عمرها ٦٥ سنة تسكن منطقة الحبيبة م.٥٣٥ ٢.امراة […]

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