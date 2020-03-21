2020/03/21 | 11:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم كورونا.. ميخائيل سوفوبودا يهنئ الكورد بلغتهم وهذا ما يتمناه ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم كورونا.. ميخائيل سوفوبودا يهنئ الكورد بلغتهم وهذا ما يتمناه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).