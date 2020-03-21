2020/03/21 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي ، السبت، عن وجود تحركات نيابية لتخفيض كلفة الانترنت بنسبة 50% بسبب حظر التجوال المفروض لمواجهة كورونا، مطالبا الحكومة باعفاء الشرائح الذين استلموا سلفا او قروضا من ذوي الدخل المحدود.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “هناك تحركات نيابية لمطالبة وزارة الاتصالات بتخفيض

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