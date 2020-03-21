صلاح الدين تغلق محطات الوقود الاهلية

2020/03/21 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، السبت، عن اغلاق محطات الوقود الاهلية للتقليل من خروج المواطنيين.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة صدى انها “قررت اغلاق محطات الوقود الاهلية للتقليل من خروج المواطنيين خلال تطبيق حظر التجوال”.واضافت ان “المحافظة لم تشهد لغاية الان اي تسجيل بالاصابات بفيروس كورونا وان جميع الاجراءات لمنع تفشي الفيروس او

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