ووهان الصينية تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا منذ 3 أيام

2020/03/21 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووالمستقلة)..أعلنت مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس لليوم الثالث على التوالي.وأكدت وكالة أنباء “شينخوا” أنه لم يتم الابلاغ عن أي حالة إصابة مؤكدة جديدة بالوباء في مدينة ووهان، ما يمثل زيادة صفرية لليوم الثالث على التوالي في مركز تفشي الوباء خلال المعركة المستمرة منذ […]

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