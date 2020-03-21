الصحة تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة التطورات الصحية في البلاد

2020/03/21 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر عن بدء اجتماع موسع اليوم في وزارة الصحة بحضور نائب رئيس مجلس النواب ورئيس واعضاء لجنة الصحة والبيئة البرلمانية .وقال في بيان، انه ” سيحضر ايضا قائد عمليات بغداد لمناقشة التطورات الصحية في البلاد”.الشعلان في بيان ” لغرض الوقاية من فايروس كورونا والحد […]

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