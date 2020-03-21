العمل النيابية توضح حقيقة تأجيل دفع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/03/21 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم السبت، ماشياع حول تأجيل دفع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بسبب الاوضاع التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن جميع رواتب شبكة الإعانة الاجتماعية مؤمنة بالكامل خلال العام الحالي.وقال عضو اللجنة فاضل جابر الفتلاوي، إن “رواتب شبكة الحماية الاجتماعية مؤمنة بالكامل ولا علاقة لها بحظر التجوال الوقائي أو انخفاض […]

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