طبابة قاطع الشمال للحشد تعفر مقارها ومقر المدفعية التابع للقاطع

2020/03/21 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفر قسم الصحة العامة في طبابة قاطع الشمال للحشد الشعبي مقاره ومقر المدفعية التابع للقاطع في كركوك.

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