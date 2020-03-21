الرافدين يعلن استعداده لتمويل الشركات والمستثمرين

2020/03/21 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين،السبت، عن استعداده لتمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين الذين يرومون القيام ببناء او استكمال مجمعات سكنية او المراكز التجارية وأنشطة استثمارية اخرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال المصرف في بيان، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "على المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم زيارة المصرف للاطلاع على شروط منح القروض خدمة للصالح العام".

وأضاف أن "المصرف قام بتمويل وتسويق العديد من المجمعات السكنية والأنشطة الاستثمارية الاخرى في بغداد والمحافظات في خطوة تهدف الى تعزيز القطاع الاقتصادي وتنشيط الحركة الاستثمارية وخلق فرص عمل".

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