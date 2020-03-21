الجيش السوري يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

2020/03/21 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت قيادة الجيش السوري، السبت، أنها اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن أهم تلك الإجراءات “الحد من التجمعات والحشود، والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام”، وذلك لحماية المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات.كما تضمنت الإجراءات، التشديد على ضرورة استخدام القفازات والكمامات، […]

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