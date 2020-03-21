باريس سان جيرمان بدأ المفاوضات مع أليجري

2020/03/21 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، أن باريس سان جيرمان بدأ المفاوضات مع مدرب جديد لخلافة توماس توخيل، المدير الفني.ووفقا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، بدأ المفاوضات مع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، لتولي المهمة، بدءًا من الموسم المقبل.وأشار إلى أنه رغم تأهل سان جيرمان إلى ربع […]

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