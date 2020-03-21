2020/03/21 | 11:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ينتقد اجراءات وزارة الزراعة في مواجهة اسراب الجراد ويصفها بالكلاسيكية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب ينتقد اجراءات وزارة الزراعة في مواجهة اسراب الجراد ويصفها بالكلاسيكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).