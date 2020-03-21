2020/03/21 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة واسط ،السبت، اعتقال عدد من المخالفين لحظر التجوال المنفذ في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “قوات مكافحة إجرام شرطة واسط اعتقلت عدد من المخالفين للحظر وهم يتعاطون “النرجيلة” في المقاهي”.وتشهد محافظة واسط وبقية محافظات العراق حظرا للتجوال منذ يوم الاربعاء الماضي بقرار من خلية الازمة للحد من انشار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مخالفين لحظر التجوال في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مخالفين لحظر التجوال في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).