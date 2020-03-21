صحة الكرخ تعلن شفاء خمسة مصابين بفايروس كورونا

2020/03/21 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، عن شفاء خمسة مصابين بفايروس كورونا.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان وتلتقه وكالة صدى “غادرنا اليوم خمسة مصابين بفايروس كورونا بعد اكتسابهم الشفاء التام وحسب الفحوصات السريرية والمختبرية”. واضاف ان “بينهم امرأة حامل وأخرى مسنة بعمر ٧٠ سنة رجل مسن كذلك”، مشيرا الى انه “بهذا يبقى في صحة

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