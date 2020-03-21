العراق يعلن شفاء خمسة مصابين بفيروس كورونا من بينهم امرأة مسنة

2020/03/21 | 11:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم السبت، مغادرة خمسة مصابين بفايروس كورونا من مستشفى الفرات العام، بعد اكتسابهم الشفاء التام.وبحسب ما اعلنته دائرة صحة الكرخ، فأن المصابين غادروا مستشفى الفرات العام، مشيرة الى ان “من بينهم امرأة حامل واخرى بعمر 70 عاما”.

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