صحة الرصافة: 51 شخصاً مصاب بكورونا و40 منهم يتماثلون للشفاء

2020/03/21 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الرصافة، السبت، وصول عدد المصابين بفيروس كورونا إلى ٥١ شخصا، لافتة إلى ان 40 منهم يتماثلون للشفاء.وقال مدير صحة الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “عدد الحالات المصابة بمرض فيروس الكورونا المستجد في الدائرة وصل إلى ٥١ حالة”.وأضاف، أن “عدد الحالات التي أثبتت التحاليل المختبرية […]

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