بتهمة تهديد السلم الأهلي.. نائب يطالب بجمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية

2020/03/21 | 11:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، السبت، النواب بجمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية، مبينا ان رئيس الجمهورية هدد المجتمع الاهلي من خلال ترشيحه شخصية عليها ملفات فساد كبيرة.وقال عليوي في بيان"أطالب أعضاء مجلس النواب أن تساندني في جمع تواقيع والتصويت على اقالة رئيس الجمهورية الذي خرق الدستور اكثر من مرة بدوافع غير معلومة"، مشددا على "ضرورة اقالة رئيس الجمهورية ليكون لنا موقف وطني حقيقي".وأضاف ان "رئيس الجمهورية هدد المجتمع الاهلي من خلال ترشيحه إلى شخصية عليها ملفات فساد كبيرة وجدلية ولا تصلح ان تكون محل ثقة إلى الشارع العراقي"، مشيرا الى ان "هذه الشخصية منافية للمواصفات التي طرحتها المرجعية".

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